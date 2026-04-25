ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
895
Время на прочтение
1 мин

После танцев на крыше автомобиля полицейская потеряла работу: видео

Очевидцы утверждают, что танцовщица, которая развлекалась возле одного из кафе в центре Одессы, вероятно, была нетрезвой.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Танцы на крыше автомобиля в Одессе / © скриншот с видео

Сотрудница полиции, которая работала в одном из райотделов города Одессы, потеряла работу после того, как видео с ее танцами опубликовали в соцсетях.

Об этом сообщает местное издание «Думская».

На опубликованных кадрах молодая девушка танцует на крыше автомобиля.

Очевидцы утверждают, что танцовщица, вероятно, была нетрезвой.

Ролик был снят возле одного из кафе в центре города.

Источники издания в правоохранительных органах подтвердили, что девушка на видео — полицейская, которая, однако, больше не работает в полиции.

Правда, как утверждают собеседники «Думской», сотрудницу полиции не увольняли из-за опубликованного видео с танцами. Она, мол, сама написала рапорт на увольнение по собственному желанию.

Служебное расследование по этому случаю не проводилось.

Напомним, ранее в Одессе профессор местного университета вызвал скандал сообщением в соцсети о смерти актера «Маски-шоу» Владимира Комарова. По этому поводу в вузе начали служебное расследование.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
895
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie