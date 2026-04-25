После танцев на крыше автомобиля полицейская потеряла работу: видео

Танцы на крыше автомобиля в Одессе / © скриншот с видео

Реклама

Сотрудница полиции, которая работала в одном из райотделов города Одессы, потеряла работу после того, как видео с ее танцами опубликовали в соцсетях.

Об этом сообщает местное издание «Думская».

На опубликованных кадрах молодая девушка танцует на крыше автомобиля.

Реклама

Очевидцы утверждают, что танцовщица, вероятно, была нетрезвой.

Ролик был снят возле одного из кафе в центре города.

Источники издания в правоохранительных органах подтвердили, что девушка на видео — полицейская, которая, однако, больше не работает в полиции.

Правда, как утверждают собеседники «Думской», сотрудницу полиции не увольняли из-за опубликованного видео с танцами. Она, мол, сама написала рапорт на увольнение по собственному желанию.

Реклама

Служебное расследование по этому случаю не проводилось.

Напомним, ранее в Одессе профессор местного университета вызвал скандал сообщением в соцсети о смерти актера «Маски-шоу» Владимира Комарова. По этому поводу в вузе начали служебное расследование.