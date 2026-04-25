После танцев на крыше автомобиля полицейская потеряла работу: видео
Очевидцы утверждают, что танцовщица, которая развлекалась возле одного из кафе в центре Одессы, вероятно, была нетрезвой.
Сотрудница полиции, которая работала в одном из райотделов города Одессы, потеряла работу после того, как видео с ее танцами опубликовали в соцсетях.
Об этом сообщает местное издание «Думская».
На опубликованных кадрах молодая девушка танцует на крыше автомобиля.
Ролик был снят возле одного из кафе в центре города.
Источники издания в правоохранительных органах подтвердили, что девушка на видео — полицейская, которая, однако, больше не работает в полиции.
Правда, как утверждают собеседники «Думской», сотрудницу полиции не увольняли из-за опубликованного видео с танцами. Она, мол, сама написала рапорт на увольнение по собственному желанию.
Служебное расследование по этому случаю не проводилось.
Напомним, ранее в Одессе профессор местного университета вызвал скандал сообщением в соцсети о смерти актера «Маски-шоу» Владимира Комарова. По этому поводу в вузе начали служебное расследование.