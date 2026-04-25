Після танців на даху автомобіля поліцейська втратила роботу: відео

Танці на даху авта в Одесі

Співробітниця поліції, яка працювала в одному з райвідділів міста Одеси, втратила роботу після того, як відео з її танцями опублікували в соцмережах.

Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

На опублікованих кадрах молода дівчина танцює на даху автомобіля.

Очевидці стверджують, що танцюристка, ймовірно, була нетверезою.

Ролик було знято біля одного з кафе у центрі міста.

Джерела видання у правоохоронних органах підтвердили, що дівчина на відео — поліцейська, яка, однак, більше не працює в поліції.

Щоправда, як стверджують співрозмовники «Думської», працівницю поліції не звільняли через опубліковане відео з танцями. Вона, мовляв, сама написала рапорт на звільнення за власним бажанням.

Службового розслідування за цим випадком не проводилося.

