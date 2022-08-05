Поваленные деревья и пластик в воде: в Днепре непогода натворила бед

В Днепре непогода натворила бед. Дождь и сильный ветер повалили деревья.
Ливень и ураган нанесли вред в Днепре. Там повалены десятки деревьев и огромных ветвей.
Об этом говорится в сюжете ТСН. 19:30.
Один из тополей упал на дорогу и заблокировал движение. Водители искали пути объезда и наконец сами подвинули препятствие в сторону. В другом районе дерево свалилось на припаркованные рядом автомобили и повредило крыши.
По всему городу в жилых кварталах и парках лежат ветки, сломанные порывами ветра. А с набережной в реку смыло много грязи. Течением по Днепру несет кучу пластика.
Напомним, что в Днепре двое студентов выпали с 9-го этажа общежития, 22-летний парень погиб на месте.
Читайте также:
- Украинские воины успешно отразили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки — Генштаб
- Оккупанты удерживают военные подразделения: в Генштабе рассказали, что происходит на границе с Россией
- В Украине больше случаев COVID-19: глава Минздрава призвал делать второй бустер