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Поваленные деревья и пластик в воде: в Днепре непогода натворила бед

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Поваленные деревья и пластик в воде: в Днепре непогода натворила бед

Фото: Pexels

В Днепре непогода натворила бед. Дождь и сильный ветер повалили деревья.

Ливень и ураган нанесли вред в Днепре. Там повалены десятки деревьев и огромных ветвей.

Об этом говорится в сюжете ТСН. 19:30.

Один из тополей упал на дорогу и заблокировал движение. Водители искали пути объезда и наконец сами подвинули препятствие в сторону. В другом районе дерево свалилось на припаркованные рядом автомобили и повредило крыши.

По всему городу в жилых кварталах и парках лежат ветки, сломанные порывами ветра. А с набережной в реку смыло много грязи. Течением по Днепру несет кучу пластика.

Напомним, что в Днепре двое студентов выпали с 9-го этажа общежития, 22-летний парень погиб на месте.

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