Повалені дерева та пластик у воді: у Дніпрі негода накоїла біди

У Дніпрі негода накоїла біди. Дощ та сильний вітер повалили дерева.

Злива і буревій наробили шкоди в Дніпрі. Там повалені десятки дерев та величезних гілок.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. 19:30.

Одна з тополь упала на дорогу і заблокувала рух. Водії шукали шляхи об’їзду та, врешті, самотужки посунули перешкоду в сторону. В іншому районі дерево звалилося на припарковані поруч автомобілі і пошкодило дахи.

По всьому місту в житлових кварталах та парках лежать гілки, зламані поривами вітру. А з набережної в річку позмивало багато бруду. Течією по Дніпру несе купу пластику.

Нагадаємо, що у Дніпрі двоє студентів випали з 9-го поверху гуртожитку, 22-річний хлопець загинув на місці.

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