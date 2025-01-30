Повторное прохождение ВВК: названа дата нового дедлайна для ограниченно пригодных

ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля и не будут объявлять их в розыск.

В четверг, 30 января, в Офисе Президента провели рабочее совещание по вопросам прохождения ВВК ограничено пригодными лицами. Дедлайн повторного медосмотра предлагают перенести на 5 июня.

Об этом сообщила заместитель председателя ОПУ Ирина Верещук.

На совещании обсудили необходимость принятия законодательных изменений, согласно которым, в частности, повторное прохождение ВВК не будет обязательным для лиц до 25 лет и для тех, кто должным образом признан лицом с инвалидностью.

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Также дедлайн повторного медосмотра переносится с 5 февраля по 5 июня. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде сегодня под номером 12457.

"Договорились, что до принятия вышеуказанного закона, ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск. Соответствующая директива будет направлена по принадлежности”, — сообщила Ирина Верещук.

На совещании обсудили вопросы надлежащей организации процессов, чтобы после установления новых сроков люди смогли вовремя пройти ВВК.

Участниками совещания были представители Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил, а также глава профильного парламентского комитета Александр Завитневич.

Напомним, ранее стало известно, что Верховная Рада подготовила законопроект, который позволит отсрочить прохождение ВВК (военно-врачебной комиссии) для военнообязанных с категорией "ограниченно годный" до июня.

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