Предоставление инвалидности сотрудникам силовых ведомствах проверяют – глава МВД

Клименко призвал депутатов вызвать на комитет заместителей главы МВД или председателя Нацполиции, которые отвечают за эту работу.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о проведении проверки всех фактов предоставления инвалидности рядовым сотрудникам силовых структур.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Все факты предоставления инвалидности рядовым сотрудникам в силовых ведомствах также проверяют. И те, кто получил такую инвалидность во время войны, пройдут повторные ВЛК и МСЭК", — сообщил глава МВД, выступая в пятницу, 1 ноября, на пленарном заседании Верховной Советы в час вопросов к правительству.

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Клименко призвал депутатов вызвать на комитет заместителей главы МВД или председателя Нацполиции, которые отвечают за эту работу.

"Мы с удовольствием через несколько недель сообщим информацию, которую установим к тому времени", – резюмировал министр.

Напомним, ранее глава МВД Игорь Клименко сообщил, сколько забронировали спасателей и полицейских.

Почему полицейских бронируют от мобилизации и как будут вручать теперь повестки? - Игорь Клименко

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