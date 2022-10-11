При дефиците электроэнергии Украина запросит аварийную помощь стран Европы

Веерные отключения электроэнергии не связаны с дефицитом мощности в энергетической системе.
В случае нехватки электроэнергии в Украине государство приступит к ее импорту. Также есть возможность запросить аварийную помощь стран Европы, с которыми Украина теперь имеет единую энергосистему. Пока по состоянию на 11 октября такой потребности нет.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Веерные отключения электроэнергии, по словам Шмыгаля, не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме – отключения, необходимые для ремонта инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами.
"Важно понимать, что такие ограничения потребления не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме, а исключительно с необходимостью проведения восстановительных работ. Пока нет нужды ни в аварийной помощи со стороны европейских стран, ни в импорте электрической энергии. Такая возможность при необходимости у нас есть", — отметил Шмыгаль.
Премьер-министр также призвал украинцев снова сократить использование электроприборов в часы пиковой нагрузки (с 17:00 до 23:00).
По словам Шмыгаля, в настоящее время не следует включать энергоемкие приборы:
- электроплиты и духовки;
- электрочайники, кофеварки и микроволновки;
- электроинструменты;
- обогреватели и кондиционеры;
- стиральные и посудомоечные машины, утюги.
Накануне, 10 октября, во Львове в результате взрыва была временно приостановлена работа городских ТЭЦ, не работала треть светофоров.
Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал анонсированную в РФ "церемонию вхождения" захваченных украинских территорий в состав России "фрик-шоу".
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