При дефиците электроэнергии Украина запросит аварийную помощь стран Европы

Веерные отключения электроэнергии не связаны с дефицитом мощности в энергетической системе.

В случае нехватки электроэнергии в Украине государство приступит к ее импорту. Также есть возможность запросить аварийную помощь стран Европы, с которыми Украина теперь имеет единую энергосистему. Пока по состоянию на 11 октября такой потребности нет.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Веерные отключения электроэнергии, по словам Шмыгаля, не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме – отключения, необходимые для ремонта инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами.

"Важно понимать, что такие ограничения потребления не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме, а исключительно с необходимостью проведения восстановительных работ. Пока нет нужды ни в аварийной помощи со стороны европейских стран, ни в импорте электрической энергии. Такая возможность при необходимости у нас есть", — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также призвал украинцев снова сократить использование электроприборов в часы пиковой нагрузки (с 17:00 до 23:00).

По словам Шмыгаля, в настоящее время не следует включать энергоемкие приборы:

электроплиты и духовки;

электрочайники, кофеварки и микроволновки;

электроинструменты;

обогреватели и кондиционеры;

стиральные и посудомоечные машины, утюги.

Накануне, 10 октября, во Львове в результате взрыва была временно приостановлена работа городских ТЭЦ, не работала треть светофоров.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал анонсированную в РФ "церемонию вхождения" захваченных украинских территорий в состав России "фрик-шоу".

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