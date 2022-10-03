Как РФ пытается оттянуть победу Украины – ответ эксперта

Путинскую мобилизацию Евгений Дикий назвал "доливанием очень плохой и некачественной, но обширной по количеству биомассы".
Если бы не мобилизация, то вся российская группировка посыпалась бы уже этой зимой.
Об этом военный эксперт Евгений Дикий заявил в эфире информационного телемарафона "Единые новости".
Эксперт считает, что перекидывание на передовую неподготовленных мужчин немного оттянуло победу Украины.
"Этой биомассой будут заменять то дееспособное войско, которое пока еще живет и воюет в Украине. Долив очень плохой и некачественной, но большой по количеству биомассы может отсрочить коллапс российской группировки в Украине до весны. Так бы это все закончилось еще зимой", — сказал он.
Кроме того, Дикий рассказал о критической ситуации с российским оборонпромом. Эксперт акцентировал внимание на его зависимости от внешних комплектующих.
"Сейчас Россия оказалась в ситуации, когда за доллары купишь далеко не все из-за санкций", — добавил он.
Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что оглашение "долевой" мобилизации в России, усиление уголовной ответственности и незаконное проведение "референдумов" на оккупированных территориях свидетельствуют о намерениях РФ обострить конфликт.
Россияне, которые пополнят вооруженные силы РФ во время "долевой" мобилизации, поедут в состав военных подразделений в оккупированные области Украины.
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