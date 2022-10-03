Як РФ намагається відтягнути перемогу України - відповідь експерта

Путінську мобілізацію Євген Дикий назвав "доливанням дуже поганої і неякісної, але великої за кількістю біомаси".
Якби не мобілізація, то все російське угруповання посипалося б уже цієї зими.
Про це військовий експерт Євген Дикий заявив в ефірі інформаційного телемарафону "Єдині новини".
Експерт вважає, що перекидання на передову непідготовлених чоловіків трохи відтягнуло перемогу України.
"Цією біомасою будуть замінювати те дієздатне військо, яке поки ще живе і воює в Україні. Доливання дуже поганої і неякісної, але великої за кількістю біомаси може відтермінувати колапс російського угруповання в Україні до весни. Так би це все закінчилося ще взимку", - сказав він.
Крім того, Дикий розповів про критичну ситуацію з російським оборонпромом. Експерт акцентував увагу на його залежності від зовнішніх комплектувальних.
"Зараз Росія опинилася в ситуації, коли за долари купиш далеко не все через дію санкцій", - додав він.
Нагадаємо, раніше у Міноборони України заявили, що оголошення "часткової" мобілізації в Росії, посилення кримінальної відповідальності та незаконне проведення "референдумів" на окупованих територіях свідчать про наміри РФ загострити конфлікт.
Росіяни, які поповнять збройні сили РФ під час "часткової" мобілізації, поїдуть у складі військових підрозділів до окупованих областей України.
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