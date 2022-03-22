Провокации спецслужб РФ на Закарпатье: представители венгерской общины получали угрозы в соцсетях

Провокации спецслужб РФ на Закарпатье: представители венгерской общины получали угрозы в соцсетях

В местных властях успокаивают, что были готовы к такой информационной атаке россиян.

В Закарпатской области были отмечены случаи подрывной деятельности спецслужб Российской Федерации. Информационными операциями в соцсетях они пытались дестабилизировать ситуацию.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

"Объектом этих мероприятий ожидаемо стало венгерская община нашего региона, представителям которой начали рассылать с неизвестных аккаунтов в соцсетях фейковые сообщения с угрозами", — отметил он.

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Во время атаки в соцсетях на венгров на российских информационных ресурсах начала появляться дезинформация о так называемом "желании венгерской общины области отсоединиться от Украины".

"Мы знали о таких намерениях задолго до начала этой информационной атаки. Мы были готовы, поэтому системно и эффективно противодействуем этим вбросам. Ситуация полностью контролируется”, – заверил Виктор Микита.

Он также поблагодарил представителей венгерской общины области "за четкие и слаженные действия по локализации атаки и противодействию деструктивным акциям России".

Напомним, ранее в Ровенской области контрразведчики СБУ задержали агента российских спецслужб. Предатель фотографировал стратегические объекты и пытался найти подельников в соцсетях.

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