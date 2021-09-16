Пройдитесь по "инфекционке": глава Минздрава объяснил, почему не стоит доверять тезисам антивакцинаторов

Пройдитесь по "инфекционке": глава Минздрава объяснил, почему не стоит доверять тезисам антивакцинаторов

Виктор Ляшко отметил, что в вопросе вакцинации следует прислушиваться к мнению профессионалов и врачей.

Вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной и бесплатной. Делать прививки никого не заставляют, впрочем те, кто отказываются должны понимать последствия своего решения, ведь иммунизация предотвращает тяжелое течениеCOVID-19 и смерть.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал в эфире " 24 канала ".

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По мнению главы Минздрава, вакцинироваться — это престижно и круто. Вместе с тем он напомнил о том, какие последствия может иметь коронавирус и посоветовал пообщаться с родными тяжелых больных, которые приходят их навещать в больницы где те находятся на кислородной терапии или в отделении интенсивной терапии.

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"Если хотите увидеть тяжесть коронавируса — пройдитесь вдоль инфекционного отделения... Тут нет вопросов к выбору. Должно быть четкое понимание, надо слушать специалистов и врачей", — ответил Виктор Ляшко так называемым антивакцинаторам и призвал украинцев их не слушать.

Кроме того, глава Минздрава прокомментировал мнения некоторых о незаконности карантина, напомнив о праве правительства вводить его, поскольку в Украине действует режим чрезвычайной ситуации. А также ограничивать определенную хозяйственную деятельность для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль предупредил, что в Украине в 2022 году может, вероятно, может быть ревакцинация против коронавируса. Сейчас к этому готовятся все страны.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что коронавирус становится "эпидемией невакцинированных лиц". Поэтому во избежание рисков тяжелого течения и смерти, гражданам следует прививаться против COVID-19.

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