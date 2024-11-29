Публично ушедшему в СЗЧ военному Гнезделову продолжили содержание под стражей

Военный Гнездилов добровольно вступил в ряды ВСУ в 2019 году.

29 ноября Печерский районный суд Киева продлил до 15 января меру пресечения для военнослужащего 56 бригады Сергея Гнездилова, который в сентябре самовольно покинул часть.

Об этом сообщило hromadske.

По словам прокурора, правоохранители не успеют окончить досудебное расследование до 9 декабря, как определил Печерский суд в октябре. А потому нужно продлить меру пресечения военнослужащему.

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Как пояснила адвокат Анастасия Бурковская, сторона защиты признает, что Гнездилов самовольно покинул часть, но не соглашается с тем, что он совершил дезертирство, что ему инкриминирует прокуратура.

"Сергей публично говорил, что готов вернуться на службу, поэтому это, по нашему мнению, не дезертирство. Его СЗЧ — это манифест, чтобы власти услышали военнослужащих о необходимости демобилизации", — отметила адвокат.

Еще один адвокат возразил, что подозреваемый скрывался после ухода в СЗЧ. И добавил, что расследование уже завершено, поэтому его подзащитный не сможет уничтожить или исказить доказательства.

Сам Гнездилов сказал, что 5 лет пробыл на службе, а "потом решил спросить, сколько еще".

Напомним, военнослужащие, впервые самовольно покинувшие воинскую часть, могут вернуться и продолжить службу.

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