По данным исследования психологической платформы Rozmova, около 50% опрошенных специалистов фиксируют ухудшение эмоционального состояния клиентов в конце 2025 года. Чаще всего украинцы обращаются за помощью из-за тревожности (86%), депрессивных состояний и апатии (69,5%), выгорания (66%), а также посттравматических расстройств. Бизнес, в свою очередь, пытается облегчить жизнь своих работников этой зимой, пишет NV.

Так, компания Метинвест ввела комплекс мер по поддержке сотрудников киевского офиса на фоне масштабных отключений света, воды и тепла в столице из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом компании Татьяна Петрук.

Для минимизации влияния энергетического кризиса компания с 2022 года перевела киевский офис на 100% отдаленный формат работы. Работники могут самостоятельно выбирать, где работать – из дома, офиса или даже из другого города или страны, оставаясь вовлеченными в процессы компании.

Кроме того, в киевском офисе открыли собственный пункт несокрушимости для сотрудников и членов их семей. Пространство оборудовано генератором, спутниковым интернетом, доступом к горячим напиткам и еде, а также зонами отдыха. В компании отмечают, что такая инициатива получила положительный отклик среди персонала.

О собственных программах поддержки персонала NV также рассказали представители Genesis, BGV Group Management, Приватбанка, Райффайзен Банка, SoftServe, Prom, IDS Ukraine, Nestlé, Carlsberg Ukraine, Филипп Моррис, McDonald's и GlobalLogic Ukraine.

Метинвест Рината Ахметова назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Компания также ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, участвующих в восстановлении украинской промышленности после войны.