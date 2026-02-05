Реклама

За даними дослідження психологічної платформи Rozmova, майже 50% опитаних фахівців фіксують погіршення емоційного стану клієнтів наприкінці 2025 року. Найчастіше українці звертаються по допомогу через тривожність (86%), депресивні стани та апатію (69,5%), вигорання (66%), а також посттравматичні розлади. Бізнес, у свою чергу, намагається полегшити життя своїх працівників цієї зими, пише NV.

Так, компанія Метінвест запровадила комплекс заходів для підтримки співробітників київського офісу на тлі масштабних відключень світла, води й тепла в столиці через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, каже директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом компанії Тетяна Петрук.

Для мінімізації впливу енергетичної кризи компанія ще з 2022 року перевела київський офіс на 100% віддалений формат роботи. Працівники можуть самостійно обирати, де працювати - з дому, офісу або навіть з іншого міста чи країни, залишаючись залученими до процесів компанії.

Крім того, в київському офісі відкрили власний пункт незламності для співробітників і членів їхніх родин. Простір обладнано генератором, супутниковим інтернетом, доступом до гарячих напоїв і їжі, а також зонами для відпочинку. У компанії зазначають, що така ініціатива отримала позитивний відгук серед персоналу.

Про власні програми підтримки персоналу NV також розповіли представники Genesis, BGV Group Management, Приватбанку, Райффайзен Банку, SoftServe, Prom, IDS Ukraine, Nestlé, Carlsberg Ukraine, Філіп Морріс, McDonald's і GlobalLogic Ukraine.

Як відомо, Метінвест Ріната Ахметова назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Компанія також запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.