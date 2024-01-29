Пытался горами добраться до Румынии: в Закарпатье задержали уклониста

На Закарпатье пограничники задержали 22-летнего жителя Кривого Рога , пытавшегося незаконно попасть в Румынию через горный участок границы.

Об этом инофрмирует ГНСУ.

Там рассказали, что мужчина самостоятельно составил себе маршрут движения из Украины в Румынию через Карпаты. Чтобы скрыть настоящую цель прибытия в Закарпатье, он решил спрятать в боксе с едой.

Во время обысков пограничники обнаружили документ, упакованный в полиэтилен.

Конечной целью заграничного путешествия украинца должна стать Германия.

"Применительно к задержанному составлен протокол об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» дело направлено в суд", — говорится в сообщении.

Также мы писали, что уклоняемые для того, чтобы бежать из Украины, придумывают все новые способы незаконного пересечения границы. Они пытаются переплыть реки, а некоторые даже маскируются под диких животных.

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