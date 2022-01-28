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Расстрел солдат в Днепре: подозреваемому Артемию Рябчуку избрали меру пресечения

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Расстрел солдат в Днепре: подозреваемому Артемию Рябчуку избрали меру пресечения

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Подозреваемому в расстреле 4 нацгвардейцев и гражданской женщины 20-летнему Артемию Рябчуку избрали меру пресечения — 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Его будут держать в СИЗО, а не на гауптвахте.

Соответствующее решение 28 января вынес Кировский районный суд Днепропетровска.

Суд на два месяца без возможности внесения залога арестовал солдата-срочника, подозреваемого в убийстве 5 человек.

Прокурор просил арестовать подозреваемого на 60 дней с держанием на гауптвахте.

Военнослужащему Нацгвардии Украины инкриминируют умышленное убийство, дезертирство с оружием и похищение оружия (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408, ч. 3 ст. 410 УК Украины).

"По данным следствия, солдат-срочник находясь в составе стражи по охране территории государственного предприятия "ВО Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова", после трех часов ночи зашел в комнату хранения оружия и помещения отдыхающей смены и по неизвестным причинам устроил стрельбу из закрепленного за ним автомата АК-74. В результате этого 4 военнослужащих и работница завода погибли, 5 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести", - сообщили в Офисе генерального прокурора.

Напомним:

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