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Разведка Британии оценила последствия удара по кораблю "Аскольд" для РФ

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Разведка Британии оценила последствия удара по кораблю "Аскольд" для РФ

Ракетный корабль "Аскольд". Фото: из открытых источников

Корабль еще не успели принять в состав ВМФ России.

Способность Украины нанести удар по крымской судостроительной инфраструктуре заставит РФ рассмотреть возможность его перемещения.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Британии в Twitter.

Как отмечают британские аналитики, недавно построенный российский военно-морской корвет почти наверняка был поврежден после удара, когда он находился рядом с судостроительным заводом "Залив" в Керчи в оккупированном Крыму.

Примечательно, что корабль "Аскольд" проекта "Каракурт", спущенный на воду в 2021 году, не был принят в состав ВМФ России. Интересно и то, что инцидент произошел дальше, чем большинство предварительных ударов дальнего действия, о которых заявляла Украина.

"Способность Украины нанести удар по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит Россию рассмотреть возможность перемещения дальше линии фронта, которая задержит поставки новых судов", — отмечают в Минобороны Британии.

Что известно об ударе по кораблю "Аскольд"

Во временно оккупированном Крыму 4 ноября ВСУ нанесли ракетный удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. В результате атаки было повреждено судно-ракетоноситель "Аскольд".

Украинские военные подвели российский ракетоноситель "Аскольд ". В Сети уже появились фото и видео успешной атаки.

Атакованный в оккупированной Керчи российский ракетоноситель "Аскольд" – самый свежий корабль проекта "Каракурт " с технологией "стелс".

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Дата публикации
Просмотры
1016
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