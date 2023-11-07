Розвідка Британії оцінила наслідки удару по кораблю "Аскольд" для РФ

Корабель ще не встигли прийняти до складу ВМФ Росії.

Здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі змусить РФ розглянути можливість його переміщення.

Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії у Twitter.

Як зазначають британські аналітики, нещодавно збудований російський військово-морський корвет майже напевно був пошкоджений після удару, коли він знаходився поряд із суднобудівним заводом "Залив" в Керчі в окупованому Криму.

Також читайте Євген Дикий прокоментував статтю NYT про конфлікт Зеленського із Залужним

Прикметно, що корабель "Аскольд" проекту "Каракурт", спущений на воду у 2021 році, не був прийнятий до складу ВМФ Росії. Цікавим є і те, що інцидент трапився далі, ніж більшість попередніх ударів дальньої дії, про які заявляла Україна.

"Здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути можливість переміщення далі від лінії фронту, що затримає постачання нових суден", - зазначають у Міноборони Британії.

Що відомо про удар по кораблю "Аскольд"

У тимчасово окупованому Криму 4 листопада ЗСУ завдали ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі. Внаслідок атаки було пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд".

Українські військові підбили російський ракетоносій “Аскольд”. В Мережі вже з’явилися фото та відео успішної атаки.

Атакований в окупованій Керчі російський ракетоносій "Аскольд" – найсвіжіший корабель проєкту "Каракурт" із технологією "стелс".

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.