Бананові млинці: рецепт для сніданку

Для приготування млинців використовуйте м'які або перестиглі банани. Тісто замішується на молоці із бананами. Такі млинці будуть м'якими, солодкими із банановим ароматом. Подавайте їх зі сметаною або варенням до кави та чаю.
Інгредієнти
- банани
- 2 шт.
- борошно
- 150 г
- молоко
- 1 склянка
- яйця
- 2 шт.
- цукор
- 2 ст. л.
- ванільний цукор
- 1 пакетик
- олія
- 2 ст. л.
- сіль
- щіпка
Яйця, цукор та сіль збийте віночком до утворення пишної піни. Додайте банани, нарізані кружальцями, збийте віночком. Влийте молоко, перемішайте.
Всипте просіяне борошно, ванільний цукор. Тісто перемішайте до однорідності. Дайте постояти 10 хвилин.
Обсмажуйте бананові млинці на розпеченій та змащеній олією сковороді з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
- Молоко використовуйте тепле.
- Щоб млинці краще переверталися, змащуйте сковороду олією перед випіканням кожного млинця.
- Тісто для млинців можна приготувати у блендері.
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