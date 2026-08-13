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- Украина
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Разведка фиксирует формирование в РФ подразделений из пленных украинцев: детали
Российские оккупанты формируют подразделения из украинских военнопленных для привлечения их к войне. Эту информацию официально подтвердили в СБУ.
Украинская разведка подтверждает создание врагом батальонов из украинских военнопленных.
Об этом заявил руководитель Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свобод лиц в результате агрессии против Украины при СБУ Андрей Пастернак, передает «Укринформ».
«Нам известно о таких батальонах. Со своими коллегами по управлению внешней разведкой, военной разведкой мы это отслеживаем, фиксируем. Такие факты есть», — сказал Пастернак.
Ранее в отчете Института изучения войны (ISW) сообщалось, что РФ пополняет свои войска украинскими пленными.
Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец ответил на обвинения Москвы, действительно ли Украина отказывается забрать некоторых пленных.