Разведка фиксирует формирование в РФ подразделений из пленных украинцев: детали

Армия РФ. Фото иллюстративное / © Associated Press

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Украинская разведка подтверждает создание врагом батальонов из украинских военнопленных.

Об этом заявил руководитель Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свобод лиц в результате агрессии против Украины при СБУ Андрей Пастернак, передает «Укринформ».

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«Нам известно о таких батальонах. Со своими коллегами по управлению внешней разведкой, военной разведкой мы это отслеживаем, фиксируем. Такие факты есть», — сказал Пастернак.

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Ранее в отчете Института изучения войны (ISW) сообщалось, что РФ пополняет свои войска украинскими пленными.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец ответил на обвинения Москвы, действительно ли Украина отказывается забрать некоторых пленных.

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