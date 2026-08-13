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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Разведка фиксирует формирование в РФ подразделений из пленных украинцев: детали

Российские оккупанты формируют подразделения из украинских военнопленных для привлечения их к войне. Эту информацию официально подтвердили в СБУ.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Армия РФ. Фото иллюстративное

Армия РФ. Фото иллюстративное / © Associated Press

Украинская разведка подтверждает создание врагом батальонов из украинских военнопленных.

Об этом заявил руководитель Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свобод лиц в результате агрессии против Украины при СБУ Андрей Пастернак, передает «Укринформ».

«Нам известно о таких батальонах. Со своими коллегами по управлению внешней разведкой, военной разведкой мы это отслеживаем, фиксируем. Такие факты есть», — сказал Пастернак.

Ранее в отчете Института изучения войны (ISW) сообщалось, что РФ пополняет свои войска украинскими пленными.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец ответил на обвинения Москвы, действительно ли Украина отказывается забрать некоторых пленных.

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