Реестр призывников в Украине: данные каких ведомств будут в базе

На этой неделе Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов получил новый аттестат соответствия КЗСИ после комплекса обновлений.

Об этом сообщили в Директорате цифровой трансформации в сфере обороны Министерства обороны.

Отмечается, что один из ключевых процессов – наполнение Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

"На данном этапе в Министерстве обороны Украины проводится работа по организации информационного взаимодействия между Реестром и информационно-телекоммуникационными системами, реестрами, базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которыми являются государственные органы, с целью повышения качества персональных данных призывников,военнообязанных и резервистов в Реестре", — говорится в сообщении.

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Также заметим, что Минобороны уже подписало, в частности, общие приказы об утверждении порядка электронного информационного взаимодействия Реестра.

"На следующих этапах планируется организация работ по подписанию совместных приказов Министерства обороны Украины об утверждении порядка электронного информационного взаимодействия с Министерством социальной политики Украины, Министерством по делам ветеранов Украины и другими", — говорится в сообщении.

В Украине продолжается мобилизация

Минобороны планирует ввести в Украине электронный военный билет, цифровизировать все процессы деятельности ВЛК и запустить электронный реестр призывников.

Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, с 1 октября обязаны встать на военный учет в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). В Верховной Раде заявили, что выезд за границу некоторым из них будет ограничен.

Более 200 военно-врачебных комиссий прошли проверки разными правоохранительными ведомствами. Возбуждены сотни уголовных дел. В комиссиях, где обнаружены злоупотребления, будет пересмотрено решение ВЛК о непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

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