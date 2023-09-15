Реестр призывников в Украине: данные каких ведомств будут в базе

В Украине планируется запустить электронный реестр призывников.
На этой неделе Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов получил новый аттестат соответствия КЗСИ после комплекса обновлений.
Об этом сообщили в Директорате цифровой трансформации в сфере обороны Министерства обороны.
Отмечается, что один из ключевых процессов – наполнение Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
"На данном этапе в Министерстве обороны Украины проводится работа по организации информационного взаимодействия между Реестром и информационно-телекоммуникационными системами, реестрами, базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которыми являются государственные органы, с целью повышения качества персональных данных призывников,военнообязанных и резервистов в Реестре", — говорится в сообщении.
Также заметим, что Минобороны уже подписало, в частности, общие приказы об утверждении порядка электронного информационного взаимодействия Реестра.
"На следующих этапах планируется организация работ по подписанию совместных приказов Министерства обороны Украины об утверждении порядка электронного информационного взаимодействия с Министерством социальной политики Украины, Министерством по делам ветеранов Украины и другими", — говорится в сообщении.
В Украине продолжается мобилизация
Минобороны планирует ввести в Украине электронный военный билет, цифровизировать все процессы деятельности ВЛК и запустить электронный реестр призывников.
Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, с 1 октября обязаны встать на военный учет в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). В Верховной Раде заявили, что выезд за границу некоторым из них будет ограничен.
Более 200 военно-врачебных комиссий прошли проверки разными правоохранительными ведомствами. Возбуждены сотни уголовных дел. В комиссиях, где обнаружены злоупотребления, будет пересмотрено решение ВЛК о непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.
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