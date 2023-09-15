Реєстр призовників в Україні: дані яких відомств будуть у базі

В Україні планують запустити електронний реєстр призовників.
Цього тижня Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів отримав новий атестат відповідності КЗСІ після комплексу оновлень.
Про це повідомили у Директораті цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України.
Зазначається, що один з ключових процесів - наповнення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
"На даному етапі у Міністерстві оборони України проводиться робота щодо організації інформаційної взаємодії між Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) якими є державні органи, з метою підвищення якості персональних даних призовників,військовозобов’язаних та резервістів в Реєстрі", - йдеться у повідомленні.
Також зауважимо, що Міноборони вже підписало, зокрема, спільні накази про затвердження порядку електронної інформаційної взаємодії Реєстру.
"На наступних етапах планується організація робіт з підписання спільних наказів Міністерства оборони України про затвердження порядку електронної інформаційної взаємодії з Міністерством соціальної політики України, Міністерством у справах ветеранів України та іншими", - мовиться у повідомленні.
В Україні триває мобілізація
Міноборони планує запровадити в Україні електронний військовий квиток, цифровізувати всі процеси діяльності ВЛК та запустити електронний реєстр призовників.
Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, від 1 жовтня зобов’язані стати на військовий облік в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). У Верховній Раді заявили, що виїзд за кордон декому з них буде обмежений.
Понад 200 військово-лікарських комісій пройшли перевірки різними правоохоронними відомствами. Порушено сотні кримінальних справ. У тих комісіях, де виявлені зловживання, буде переглянуто рішення ВЛК про непридатність або обмежену придатність до військової служби.
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