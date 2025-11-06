ТСН в социальных сетях

Украина
257
1 мин

РФ атаковала Украину дронами: сколько целей сбила ПВО

Российские войска выпустили по Украине 135 беспилотников.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ПВО

ПВО / © tsn.ua

Ночью 6 ноября РФ ударила по Украине 135 ударными БПЛА. Обезврежено 108 дронов.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

Были использованы Shahed, «Гербера» и другие типы беспилотников. Их противник запустил по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ. Около 90 из них составляют «Шахеды».

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны», — говорится в материале.

Впрочем, попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях.

Ранее информировали о траектории движения ударных дронов:

  • БпЛА на юго-западе Днепропетровщины — курсом на Кривой Рог.

  • БПЛА на востоке Кировоградщины — курсом на запад.

  • БпЛА на востоке Харьковщины — курсом на Купянск.

  • БпЛА на юго-западе Киевщины — курсом на Житомирщину.

  • БпЛА на юго-западе Киевщины — курсом на Белую Церковь.

  • БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины — курсом на Павлоград.

  • БПЛА на севере Черниговщины — курсом на Городню.

  • БпЛА на границе Киевской и Житомирской — курсом на север.

