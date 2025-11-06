- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 257
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атаковала Украину дронами: сколько целей сбила ПВО
Российские войска выпустили по Украине 135 беспилотников.
Ночью 6 ноября РФ ударила по Украине 135 ударными БПЛА. Обезврежено 108 дронов.
Об этом сообщают воздушные силы Украины.
Были использованы Shahed, «Гербера» и другие типы беспилотников. Их противник запустил по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ. Около 90 из них составляют «Шахеды».
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
«По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны», — говорится в материале.
Впрочем, попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях.
Ранее информировали о траектории движения ударных дронов:
БпЛА на юго-западе Днепропетровщины — курсом на Кривой Рог.
БПЛА на востоке Кировоградщины — курсом на запад.
БпЛА на востоке Харьковщины — курсом на Купянск.
БпЛА на юго-западе Киевщины — курсом на Житомирщину.
БпЛА на юго-западе Киевщины — курсом на Белую Церковь.
БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины — курсом на Павлоград.
БПЛА на севере Черниговщины — курсом на Городню.
БпЛА на границе Киевской и Житомирской — курсом на север.