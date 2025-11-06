РФ атаковала Украину дронами: сколько целей сбила ПВО

ПВО / © tsn.ua

Реклама

Ночью 6 ноября РФ ударила по Украине 135 ударными БПЛА. Обезврежено 108 дронов.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

Были использованы Shahed, «Гербера» и другие типы беспилотников. Их противник запустил по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ. Около 90 из них составляют «Шахеды».

Реклама

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны», — говорится в материале.

Впрочем, попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях.

Ранее информировали о траектории движения ударных дронов:

Реклама