Один маневр может стоить водителю десятки тысяч: как этого избежать

Даже самая надежная коробка передач не выдержит грубого обращения. Часто водители сами сокращают ее «жизнь», даже не осознавая этого. Один из самых опасных маневров — попытка включить заднюю передачу во время движения

Об этом пишет «Твоя МАШИНА».

Инженер-механик Александр Мельничук объясняет: даже если передача не включится, синхронизаторы получают ударную нагрузку. Они рассчитаны на плавную работу, а не на борьбу с крутящим моментом в обратную сторону. Если заднюю передачу все же активировать на ходу, коробка может просто рассыпаться внутри.

Еще одна вредная привычка — постоянно держать руку на рычаге. Казалось бы, мелочь, но даже небольшое давление создает избыточную нагрузку на подшипники, сокращая срок службы трансмиссии.

Мастер по сервису Сергей Мартынюк напоминает: даже короткое нажатие педали сцепления во время движения приводит к перегреву. Если это делать регулярно, диск можно сжечь за несколько тысяч километров.

Эксперты советуют не оставлять авто на передаче без ручника. В таком случае весь вес автомобиля давит на шестерни, что может привести к поломке. Лучше потратить несколько секунд и воспользоваться ручником, чем ремонтировать коробку передач.

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно иметь в автомобиле зимой.

В частности, эксперты обнародовали перечень предметов, без которых холодное время может стать настоящим испытанием для водителя. Позаботьтесь о том, чтобы «запастись» необходимым перед стартом сезона.

Специалист советует всегда иметь в багажнике: щетку для снега, скребок для стекла, лопату, пусковые провода, буксировочный трос, запас технических жидкостей (моторное масло, антифриз, средство для доливания и жидкость для размораживания замков), цепи против скольжения.