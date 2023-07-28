Россия без разбора угрожает судам в Черном море — Гуменюк

Российские захватчики угрожают судам, которые, по их мнению, могут направляться в порты Украины, несмотря на то, что навигация в порты Украины полностью отсутствует.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"В Черном море навигация кораблей, судов в порты, подконтрольные Украине, пока отсутствует полностью, потому что нет возможности у портов принимать суда нет навигации в территориальном море Украины, поскольку еще с марта 2022 года Россия провозгласила северо-западную часть Черного моря закрытой для навигации ", – заявила она.

Она напомнила, что шоу в марте 2022 года было провозглашено, что все корабли заходили в порты и не находились в территориальном море Украины, потому что там проводится "контртеррористическая операция".

"Это сообщение мореплавателям россияне переправили через находящийся в Испании Центр сообщений, и оно принято всеми капитанами судов во внимание, в соответствии с нормами международного морского права", — добавила она.

Гуменюк заявила, что навигация дальше была согласована исключительно в рамках "зерновой инициативы", в рамках конкретного транспортного коридора, который назывался "зерновым" и обеспечивалась компонента безопасности Силами обороны Украины, а другие компоненты обеспечивались гарантией ООН и Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники сделали аудиозапись с угрозами со стороны российского корабля гражданскому судну в Черном море тем, что сочтут его груз военным в случае перевозки его в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Михаил Притула заявил, что топить весь российский флот нет смысла, потому что для Украины наиболее опасны носители "Калибров", подводные лодки, плавающие в Черном море.

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