Россияне хотят отрезать Украину от Черного моря — Братчук

Для достижения своих целей враг не жалеет ракет и снарядов.

Российские захватчики сделали некоторый перерыв в обстрелах южной части Украины, но количество атак упало не сильно.

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Об этом в эксклюзивном интервью ТСН заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук.

"Вообще на фронте тишина – она вообще напрягает. Мы понимаем, что враг может проводить сейчас какие-то соответствующие регламентные работы с вооружением, технические работы. Если это речь о кораблях, которые использовали "Калибры" – это может быть переснаряжение оружия, так же то, что касается самолетов стратегической авиации", – сказал он.

Братчук отметил, что цель у врага уже ясна, они хотят уничтожить украинскую портовую инфраструктуру на юге и отрезать Украину от Черного моря.

"Враг не жалеет своих ни снарядов, ни ракет для того, чтобы бить. И для врага нет ничего святого, куда ему попадать", — сказал он.

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Напомним, ранее сообщалось, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что целью массированного российского ракетного удара был город Староконстантинов Хмельницкой области. Там расположен военный аэродром.

Кроме того, ранее информировали, что российские террористы ночью 24 июля пытались атаковать портовую инфраструктуру реки Дунай в Одесской области. Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми.

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