Росіяни хочуть відрізати Україну від Чорного моря — Братчук

Для досягнення своєї мети ворог не жалкує ракет та снарядів.

Російські загарбники зробили деяку перерву в обстрілах південної частини України, але кількість атак впала не сильно.

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Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН заявив речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

"Взагалі на фронті тиша – вона взагалі напружує. Ми розуміємо, що ворог може проводити зараз якісь відповідні регламентні роботи з озброєнням, технічні роботи. Якщо це мова про кораблі, які використали "Калібри" – це може бути переспорядження зброї, власне так само і те, що стосується літаків стратегічної авіації", - сказав він.

Братчук зазначив, що мета у ворога вже зрозуміла, вони хочуть знищити українську портову інфраструктуру на півдні та відрізати Україну від Чорного моря.

"Ворог не жалкує своїх ні снарядів, ні ракет для того, щоб бити. І для ворога немає нічого святого, куди йому влучати", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ціллю масованого російського ракетного удару було місто Старокостянтинів Хмельницької області. Там розташований військовий аеродром.

Крім того, ми раніше інформували, що російські терористи вночі 24 липня намагалися атакувати портову інфраструктуру річки Дунай в Одеській області. Через влучання зруйновано ангар зі зерновими.

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