Над Дніпропетровщиною збили ворожу ракету: фото

Увечері в середу, 26 липня, під час оголошеної масштабної повітряної тривоги засобами ППО було збито ворожу ракету в небі над Дніпропетровською областю.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері наші оборонці збили над областю ракету. Через падіння уламків сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

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Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.

Під час повітряної тривоги у Хмельницькому чули вибухи.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ціллю масованого російського ракетного удару було місто Старокостянтинів Хмельницької області. Там розташований військовий аеродром.

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