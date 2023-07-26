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Над Дніпропетровщиною збили ворожу ракету: фото

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У небі над Дніпропетровщиною увечері 26 липня збито ворожу ракету / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
У небі над Дніпропетровщиною увечері 26 липня збито ворожу ракету / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
У небі над Дніпропетровщиною увечері 26 липня збито ворожу ракету / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Через падіння уламків російської ракети виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Увечері в середу, 26 липня, під час оголошеної масштабної повітряної тривоги засобами ППО було збито ворожу ракету в небі над Дніпропетровською областю.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Ввечері наші оборонці збили над областю ракету. Через падіння уламків сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російська терористична армія в середу, 26 липня, здійснила пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників.

Під час повітряної тривоги у Хмельницькому чули вибухи

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ціллю масованого російського ракетного удару було місто Старокостянтинів Хмельницької області. Там розташований військовий аеродром. 

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Дата публікації
Перегляди
484
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