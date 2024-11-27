Россия демонстрирует полную неготовность к миру, — Ермак

Ермак заявил, что на каждый российский удар нужно отвечать решительностью, усиливая санкции и укрепляя военный потенциал Украины.

Сегодня одна из ключевых задач – завершение войны и восстановление стабильного мира в Европе.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак изданию Di.

Как отмечает Андрей Ермак, главной задачей в настоящее время является прекращение войны и восстановление мира в Европе. Он выразил благодарность странам Северной Европы, Балтии и Польши за их поддержку Формулы мира Владимира Зеленского.

Ермак подчеркнул, что план президента Зеленского, усиливающий Формулу мира, состоит из пяти пунктов:

Приглашение Украины в НАТО.

Увеличение военной поддержки без ограничений использования оружия.

Пакет неядерных средств сдерживания.

Предоставление партнерам доступа к критическому сырью Украины.

Замена военных контингентов США в Европе на украинские части.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что реализация первых трех пунктов мирного плана могла бы значительно усилить переговорную позицию Украины в контексте диалога с Россией. Приглашение Украины в НАТО не обязывает союзников по статье 5, но повлекло бы за собой реакцию Кремля и побудило к дипломатическим переговорам, подрывая амбиции Путина продолжать войну.

"С другой стороны, различные предлагаемые мирные инициативы, предусматривающие прекращение огня без железных гарантий безопасности для Украины, предложат России начать еще одно полномасштабное вторжение в ближайшее время. Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда все противоборствующие стороны имеют желание прекратить войну. Кроме того, ситуацию необходимо вернуть по крайней мере до состояния 23 февраля 2022 года. Это было бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования, поскольку часть территории Украины была оккупирована до этой даты", – говорится в материале.

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Россия продолжает эскалацию войны, демонстрируя полное отсутствие готовности к миру, заявил Андрей Ермак. По его словам, Москва разворачивает на границе с Украиной 11 000 северокорейских военных, с потенциалом увеличения этого количества до 100 000. Кроме того, Россия осуществила запуск гиперзвуковой ракеты средней дальности по Днепру, способной нести ядерное оружие.

"На каждый российский удар и ядерную угрозу необходимо соответствовать непоколебимой решимости. Усиление режима санкций в сочетании с усилением военного и гражданского потенциала Украины, особенно нашей противовоздушной обороны, должно состояться немедленно. Поддержка Украины перед лицом этих вызовов должна быть устойчивой, длительной и долгосрочной", – добавил Ермак.

Ермак отмечает, что на каждый российский удар нужно отвечать решительностью, усиливая санкции и укрепляя военный потенциал Украины, в частности, противовоздушную оборону.

"Европа должна активизироваться и установить собственный надежный стратегический подход. Укрепляя оборонную, экономическую и дипломатическую сферы, Европа может достичь продолжительного мира, безопасности и экономической стабильности", — заявил глава Офиса Президента.

Он отметил, что концепция "мир через силу" доказала свою эффективность на протяжении всей мировой истории.

Напомним, Зеленский отреагировал на мощную атаку РФ по Сумам и назвал количество жертв.

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