Ситуацію необхідно повернути до 23 лютого 2022 року – Єрмак сказав, коли можна починати переговори з РФ

Єрмак заявив, що на кожен російський удар потрібно відповідати рішучістю, посилюючи санкції та зміцнюючи військовий потенціал України.

Сьогодні одним із ключових завдань є завершення війни та відновлення стабільного миру в Європі.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак виданню Di.

Як наголошує Андрій Єрмак, головним завданням нині є припинення війни і відновлення миру в Європі. Він висловив подяку країнам Північної Європи, Балтії та Польщі за їхню підтримку Формули миру Володимира Зеленського.

Єрмак підкреслив, що план президента Зеленського, який посилює Формулу миру, складається з п’яти пунктів:

Запрошення України до НАТО.

Збільшення військової підтримки без обмежень на використання зброї.

Пакет неядерних засобів стримування.

Надання партнерам доступу до критичної сировини України.

Заміна військових контингентів США в Європі українськими частинами.

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що реалізація перших трьох пунктів мирного плану могла б значно посилити переговорну позицію України в контексті діалогу з Росією. Запрошення Україні до НАТО не зобов'язує союзників за статтею 5, але спричинило б реакцію Кремля та спонукало до дипломатичних переговорів, підриваючи амбіції Путіна продовжувати війну.

"З іншого боку, різноманітні пропоновані мирні ініціативи, які передбачають припинення вогню без залізних гарантій безпеки для України, запропонують Росії розпочати ще одне повномасштабне вторгнення найближчим часом. Плідні переговори можливі лише тоді, коли всі протиборчі сторони мають бажання припинити війну. Крім того, ситуацію необхідно повернути принаймні до стану 23 лютого 2022 року. Це було б відправною точкою для подальшого врегулювання, оскільки частина території України була окупована до цієї дати", - йдеться в матеріалі.

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Росія продовжує ескалацію війни, демонструючи повну відсутність готовності до миру, заявив Андрій Єрмак. За його словами, Москва розгортає на кордоні з Україною 11 000 північнокорейських військових, з потенціалом збільшення цієї кількості до 100 000. Крім того, Росія здійснила запуск гіперзвукової ракети середньої дальності по Дніпру, що здатна нести ядерну зброю.

"На кожен російський удар і ядерну загрозу необхідно відповідати з непохитною рішучістю. Посилення режиму санкцій у поєднанні з посиленням військового та цивільного потенціалу України, особливо нашої протиповітряної оборони, має відбутися негайно. Підтримка України перед обличчям цих викликів має бути стійкою, тривалою та довгостроковою", - додав Єрмак.

Єрмак наголошує, що на кожен російський удар потрібно відповідати рішучістю, посилюючи санкції та зміцнюючи військовий потенціал України, зокрема протиповітряну оборону.

"Європа має активізуватися та встановити власний надійний стратегічний підхід. Зміцнюючи оборонну, економічну та дипломатичну сфери, Європа може досягти тривалого миру, безпеки та економічної стабільності", - заявив голова Офісу Президента.

Він зазначив, що концепція "мир через силу" довела свою ефективність протягом усієї світової історії.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на потужну атаку РФ по Сумах і назвав кількість жертв.

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