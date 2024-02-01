Россияне используют химическое оружие: сбрасывают его с беспилотников

Силы обороны Украины зафиксировали 626 случаев применения российскими военными боеприпасов, оснащенных ядовитыми химическими веществами.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время очередного заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ, — пишет Укринформ.

"Пытаясь подавить сопротивление украинских военных, российские войска широко применяют запрещенное оружие. Нарушая Конвенцию о запрете химического оружия, российские войска применяют газовые гранаты и самодельные взрывные устройства, снаряженные сбрасываемыми с беспилотников веществами раздражительного действия", — сказала она.

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Захватчики также производят артиллерийские обстрелы с применением химически опасных веществ, что является еще одним грубым нарушением правил ведения войны со стороны российских войск.

"Силы обороны Украины уже задокументировали 626 случаев применения россиянами боеприпасов, содержащих ядовитые химические вещества, из которых 81 только в декабре. Частота такого применения растет, ежедневно фиксируется до 10 случаев", — резюмировала украинский дипломат.

Добавим, кафиры увеличивают применение химического оружия в войне против Украины. Возможно, таким образом они испытывают международную реакцию, чтобы затем расширить тип подобного вооружения.

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