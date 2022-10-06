Россияне из минометов и бесплотников обстреляли приграничья Черниговщины и Сумщины

Российские войска со своей территории продолжают обстреливать приграничные районы Черниговщины и Сумщины.

За прошедшие сутки, 5 октября, оккупанты РФ обстреливали пограничные с применением минометов, ствольной артиллерии и беспилотников.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Оккупанты обстреляли в Черниговской области территории Новгород-Северской и Семеновской общин, а в Сумской – Эсманьской, Середино-Будской общин. Беспилотные летательные аппараты врага сбросили четыре взрывных устройства на территорию Семеновской общины.

Новгород-Северскую общину ствольная артиллерия россиян обстреляла из района населённого пункта Случевск. Зафиксировано 15 прилетов.

Середино-будскую общину оккупанты обстреляли со стороны населенного пункта Грудска. Российская армия наносила удары из минометов. Зафиксировано 20 взрывов. В результате обстрела повреждено частное хозяйство.

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Приграничье Эсманьской общины подвергалось враждебному артобстрелу. Было 20 прилетов со стороны российской деревни Круглая Поляна.

Напомним, начались 225 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. РФ не пресекает попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генерального штаба.

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