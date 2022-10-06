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Росіяни з мінометів і безплотників обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

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Росіяни з мінометів і безплотників обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Фото: Associated Press

Російські війська з власної території продовжують обстрілювати прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини.

Протягом минулої доби, 5 жовтня, окупанти РФ обстрілювали прикордоння із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та безпілотників.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ. 

Окупанти обстріляли в Чернігівській області території Новгород-Сіверської та Семенівської громад, а в Сумській - Есманьської, Середино-Будської громад. Безпілотні літальні апарати ворога скинули чотири вибухові пристрої на територію Семенівської громади.

Новгород-Сіверську громаду ствольна артилерія росіян обстріляла з району населеного пункту Случевськ. Зафіксовано 15 прильотів.

Середино-Будську громаду окупанти обстріляли зі сторони населеного пункту Грудська. Російська армія завдавала ударів з мінометів. Зафіксовано 20 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне господарство.

© ДПСУ
Фото: ДПСУ

Прикордоння Есманьської громади потерпало від ворожого артобстрілу. Було 20 прильотів з боку російського села Кругла Поляна.

Нагадаємо, розпочалася 225 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. РФ не припиняє спроби наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генерального штабу.

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Дата публікації
Перегляди
172
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