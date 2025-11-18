- Дата публикации
Россияне продвинулись в Донецкой области: DeepState сообщил о ситуации на фронте
Аналитики зафиксировали продвижение российских оккупационных войск на нескольких участках фронта, в частности, вблизи Ямполя, Новоэкономического, а также западнее Авдеевки в Донецкой области.
Аналитический проект DeepState, отслеживающий изменения на линии фронта, сообщил о фиксации продвижения российских оккупационных войск по нескольким направлениям. Согласно обновлению интерактивной карты, враг смог продвинуться вблизи пяти населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом сообщает DeepState в своем официальном Telegram-канале.
Согласно данным, обнародованным аналитиками DeepState, продвижение российских сил зафиксировано на разных участках фронта.
В частности, враг продвинулся вблизи таких населенных пунктов:
Ямполь (Краматорский район);
Новоэкономическое (Покровский район);
Миролюбовка (Покровский район);
Владимировка (Покровский район);
Софиевка (Покровский район).
Хотя в сообщении DeepState не уточняется, на какую глубину и ширину продвинулись российские войска, такие изменения обычно вносятся на карту после верификации информации из нескольких источников.
Аналитики регулярно подчеркивают, что оперативная ситуация на многих участках фронта остается напряженной, а россияне не останавливают попыток продвигаться, особенно в Донецкой области.
Напомним, ситуация на Покровском направлении напоминает «конвейер смерти» : россияне восполняют огромные потери новыми резервами и продолжают давление. Российское командование продолжает демонстрировать, что жизнь солдата для него ничего не стоит.