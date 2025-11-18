Россияне продвинулись в Донецкой области: DeepState сообщил о ситуации на фронте

Российские военные / Иллюстративный фото / © Associated Press

Аналитический проект DeepState, отслеживающий изменения на линии фронта, сообщил о фиксации продвижения российских оккупационных войск по нескольким направлениям. Согласно обновлению интерактивной карты, враг смог продвинуться вблизи пяти населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState в своем официальном Telegram-канале.

Согласно данным, обнародованным аналитиками DeepState, продвижение российских сил зафиксировано на разных участках фронта.

В частности, враг продвинулся вблизи таких населенных пунктов:

Ямполь (Краматорский район);

Новоэкономическое (Покровский район);

Миролюбовка (Покровский район);

Владимировка (Покровский район);

Софиевка (Покровский район).

Хотя в сообщении DeepState не уточняется, на какую глубину и ширину продвинулись российские войска, такие изменения обычно вносятся на карту после верификации информации из нескольких источников.

Аналитики регулярно подчеркивают, что оперативная ситуация на многих участках фронта остается напряженной, а россияне не останавливают попыток продвигаться, особенно в Донецкой области.

Напомним, ситуация на Покровском направлении напоминает «конвейер смерти» : россияне восполняют огромные потери новыми резервами и продолжают давление. Российское командование продолжает демонстрировать, что жизнь солдата для него ничего не стоит.