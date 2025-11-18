ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
297
Время на прочтение
1 мин

Россияне продвинулись в Донецкой области: DeepState сообщил о ситуации на фронте

Аналитики зафиксировали продвижение российских оккупационных войск на нескольких участках фронта, в частности, вблизи Ямполя, Новоэкономического, а также западнее Авдеевки в Донецкой области.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Российские военные

Российские военные / Иллюстративный фото / © Associated Press

Аналитический проект DeepState, отслеживающий изменения на линии фронта, сообщил о фиксации продвижения российских оккупационных войск по нескольким направлениям. Согласно обновлению интерактивной карты, враг смог продвинуться вблизи пяти населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState в своем официальном Telegram-канале.

Согласно данным, обнародованным аналитиками DeepState, продвижение российских сил зафиксировано на разных участках фронта.

В частности, враг продвинулся вблизи таких населенных пунктов:

  • Ямполь (Краматорский район);

  • Новоэкономическое (Покровский район);

  • Миролюбовка (Покровский район);

  • Владимировка (Покровский район);

  • Софиевка (Покровский район).

Хотя в сообщении DeepState не уточняется, на какую глубину и ширину продвинулись российские войска, такие изменения обычно вносятся на карту после верификации информации из нескольких источников.

Аналитики регулярно подчеркивают, что оперативная ситуация на многих участках фронта остается напряженной, а россияне не останавливают попыток продвигаться, особенно в Донецкой области.

Напомним, ситуация на Покровском направлении напоминает «конвейер смерти» : россияне восполняют огромные потери новыми резервами и продолжают давление. Российское командование продолжает демонстрировать, что жизнь солдата для него ничего не стоит.

Дата публикации
Количество просмотров
297
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie