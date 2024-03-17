Россияне ударили по заправке в Никополе: есть пострадавшие

Российские войска в воскресенье утром, 17 марта, направили на Никополь, что на Днепропетровщине, два дрона-камикадзе.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВО.

В результате атаки под обстрел попала заправка.

" Пострадали трое мужчин. 32, 43 и 67 лет. Медики оказали им всю необходимую помощь ", – говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены оборудование АЗС и грузовой автомобиль.

Добавим, ночью, 17 марта, россияне ударили двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине. В результате попадания ракеты семья осталась без жилья.

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