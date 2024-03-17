Росіяни вдарили по заправці у Нікополі: є постраждалі

Російські війська у неділю вранці, 17 березня, скерували на Нікополь, що на Дніпропетровщині, два дрони-камікадзе.

Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Внаслідок атаки під обстріл потрапила заправка.

"Постраждали троє чоловіків. 32, 43 та 67 років. Медики надали їм всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, пошкоджені обладнання АЗС і вантажний автомобіль.

Додамо, вночі, 17 березня, росіяни вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині. Внаслідок влучання ракети родина залишилась без житла.

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