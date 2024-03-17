Макрон вимагатиме припинення вогню в Україні на деякий час: у Путіна відповіли

У Росії традиційно маніпулюють заявами французького президента.
У Міністерстві закордонних справ Росії відповіли на ідею французького президента Еммануель Макрона про припинення вогню в Україні на час Олімпіади в Парижі. У РФ відкинули цю пропозицію.
Про це заявила речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова, передають російські ЗМІ.
У зовнішньодипломатичному відомстві традиційно маніпулюють заявами. Французький президент не говорив про "перемир'я" між Україною та Росією.
"Макрону варто було б висунути пропозицію щодо припинення вогню на час Олімпіади сторонам близькосхідного конфлікту. Він сам собі суперечить щодо українського конфлікту, говорячи про відправку військ та одночасно про "перемир'я", - сказала вона.
Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон в ексклюзивному інтерв'ю каналам "1+1" і "Ми - Україна" заявив, що вимагатиме від Росії припинити вогонь в Україні під час проведення Олімпійский ігор.
Повну версію інтерв'ю з президентом Франції Еммануелем Макроном дивіться за посиланням - https://youtu.be/owdmco-qtss
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