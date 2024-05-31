СБУ показала эксклюзивные кадры с обмена пленными (видео)

Наконец, находившиеся в плену РФ граждане оказались на родной земле.

Служба безопасности Украины показала эксклюзивное видео по обмену. Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.

Об этом сообщила СБУ.

СБУ показала эксклюзивные кадры с обмену военнопленными

В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что жизнь каждого украинца – самая высокая ценность.

"Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!" — отметили там.

Напомним, сегодня, 31 мая, прошел обмен пленными. Домой вернулись 75 украинцев из российского плена.

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