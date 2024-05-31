СБУ показала ексклюзивні кадри з обміну полоненими (відео)

Нарешті громадяни, які перебували у полоні РФ, опинилися на рідній землі.

Служба безпеки України показала ексклюзивне відео з обміну. Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених.

Про це повідомила СБУ.

СБУ показала ексклюзивні кадри з обміну військовополоненими

У відомстві вчергове наголосили, що життя кожного українця – найвища цінність.

"Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України й повернути з полону кожного українця!", – зазначили там.

Нагадаємо, сьогодні, 31 травня, відбувся обмін полоненими. Додому повернулися 75 українців з російського полону.

Читайте також: