Шмыгаль рассказал, когда Украина получит первые Gripen

Денис Шмигаль / © Associated Press

Украина готовится к авиационному прорыву: первые шведские истребители Gripen могут появиться в украинском небе уже в следующем году. А с 2033 Киев планирует полностью освоить технологии и наладить собственное производство этих боевых машин.

Об этом министр обороны Денис Шмыгаль сказал в ходе совместного с президентом Украины брифинга для журналистов.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о деталях договоренностей, достигнутых после встречи президента Украины с премьер-министром Швеции. По его словам, провели продуктивные переговоры с компанией SAAB, являющейся производителем самолетов Gripen.

«По результатам фактически договоренности нашего президента с премьер-министром Швеции вчера мы отработали с Министерством обороны Швеции уже детали будущих наших договоренностей. 150 Gripen класса E мы договариваемся, что будут поставлены», — отметил Денис Шмыгаль.

Важнейшим шагом стало подписание соответствующего меморандума между одной из украинских компаний и SAAB о предстоящей локализации производства Gripen в Украине.

Сроки поставки и локализация

Министр обороны подчеркнул, что есть два ключевых этапа сотрудничества. Быстрое получение самолетов Украина настаивает на том, чтобы получить истребители Gripen предыдущего класса «С» и «D» как можно скорее, с ориентиром на 2026 год. А второй этап — начало производства новейшей версии Gripen (класса «Е») в Украине запланировано на более поздний срок.

«Рассчитываем, что с 2033 года Gripen будет значительно локализован в Украине его производство. От крупноузловой сборки до локализации отдельных деталей», — заявил он.

Шмыгаль уточнил, что речь идет именно о производстве в Украине, а не о первых поставках готовых самолетов.

«Мы просим, чтобы Украина имела Gripen предыдущего класса „C“ и „D“ как можно скорее. Мы настаиваем, чтобы это был 2026 год. И ведем переговоры с партнерами именно об этом. А уже производство „Е“ Gripen будет производиться чуть позже, но в очень близких пределах», — сказал Шмыгаль.

Также обсуждали возможность изначально тренировки украинских пилотов и механиков уже с начала следующего года. Это нужно для того, чтобы соединить во времени подготовку пилотов и механиков и получение первых самолетов.

Напомним, Швеция и Украина достигли значительного прогресса в вопросе финансирования крупного соглашения, которое может предусматривать покупку Киевом до 150 новейших истребителей Gripen E. Министр обороны Швеции заявил, что Стокгольм готов частично профинансировать соглашение путем военной помощи, а также использовать другие источники, в том числе замороженные российские активы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина рассматривает закупку шведских истребителей JAS 39 «Gripen» и уже готовится к первому этапу — оплате и обучению пилотов.