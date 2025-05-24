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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

Синоптики предупреждают о сильных грозах и граде: где ухудшится погода

Сегодня пройдет ненастье западные и частично области на юге и востоке.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Возможны грозы.

Возможны грозы. / © pixabay.com

В субботу, 24 мая, в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение из-за сильных грозов и шквалов.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

"24 мая в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности, желтый. Обойдет ненастье западные и частично области на юге и востоке.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

Как сообщалось, синоптики удивили прогнозом погоды в эти выходные. Температура днем – почти по всей стране комфортная – 20-28 градусов тепла. Впрочем, будут дожди и грозы.

Начало этого лета , по данным синоптиков, начнется с умеренно теплой погоды, без резких температурных колебаний. Средняя температура воздуха будет на 1–1,5 °C выше нормы, но в целом месяц будет комфортным.

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Дата публикации
Количество просмотров
63
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