Синоптики предупреждают о сильных грозах и граде: где ухудшится погода

Возможны грозы. / © pixabay.com

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В субботу, 24 мая, в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение из-за сильных грозов и шквалов.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

"24 мая в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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Объявлен I уровень опасности, желтый. Обойдет ненастье западные и частично области на юге и востоке.

© Укргидрометцентр

Как сообщалось, синоптики удивили прогнозом погоды в эти выходные. Температура днем – почти по всей стране комфортная – 20-28 градусов тепла. Впрочем, будут дожди и грозы.

Начало этого лета , по данным синоптиков, начнется с умеренно теплой погоды, без резких температурных колебаний. Средняя температура воздуха будет на 1–1,5 °C выше нормы, но в целом месяц будет комфортным.