Скандал в 211-й бригаде: суд избрал командиру меру пресечения

Командование также отстранило Побережнюка от исполнения служебных обязанностей.

Суд избрал командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олегу Побережнюку меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Об этом сообщал Офис генерального прокурора.

В заявлении говорится, что по ходатайству прокуроров Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона суд избрал командиру 211-й бригады меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения 908 400 грн залога.

Указывается, что высшее командование также отстранило Побережнюка от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, Побережнюк подозревается в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, солдаты три месяца строили командиру дом в Хмельницкой области, а деньги получали такие, будто бы находились на передовой.

Отметим, накануне возник скандал со 211-й бригадой после публикации журналистами многочисленных фактов издевательств над военными, пыток, злоупотреблений со стороны командования и поборов.

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