- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 354
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько окупантов отправились в ад за прошлые сутки: Генштаб назвал цифру
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 760 захватчиков.
По состоянию на утро 3 февраля ВСУ уничтожили 1242290 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 760 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника армии РФ:
личного состава — около 1 242 290 (+760) человек
танков — 11 633 (+6) ед.
боевых бронированных машин — 23 985 (+4) ед.
артиллерийских систем — 36 855 (+53) ед.
РСЗО — 1 633 (+0) ед.
средства ПВО — 1292 (+1) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 122 388 (+1 171) ед.
крылатые ракеты — 4 205 (+0) ед.
корабли — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 76 738 (+153) ед.
специальная техника — 4 057 (+1) ед.
Напомним, в Донецкой области бойцы ВСУ уничтожили два пункта управления оккупационных войск. Также поражен склад боеприпасов, который обеспечивал подразделения захватчиков.