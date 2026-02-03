ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
354
Время на прочтение
1 мин

Сколько окупантов отправились в ад за прошлые сутки: Генштаб назвал цифру

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 760 захватчиков.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ВСУ успешно "минусируют" захватчиков

ВСУ успешно «минусируют» захватчиков / © Associated Press

По состоянию на утро 3 февраля ВСУ уничтожили 1242290 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 760 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника армии РФ:

  • личного состава — около 1 242 290 (+760) человек

  • танков — 11 633 (+6) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 985 (+4) ед.

  • артиллерийских систем — 36 855 (+53) ед.

  • РСЗО — 1 633 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1292 (+1) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 122 388 (+1 171) ед.

  • крылатые ракеты — 4 205 (+0) ед.

  • корабли — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 76 738 (+153) ед.

  • специальная техника — 4 057 (+1) ед.

Напомним, в Донецкой области бойцы ВСУ уничтожили два пункта управления оккупационных войск. Также поражен склад боеприпасов, который обеспечивал подразделения захватчиков.

Дата публикации
Количество просмотров
354
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie