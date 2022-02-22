Сколько украинцев не видят угрозы со стороны России: цифра впечатляет

Сколько украинцев не видят угрозы со стороны России: цифра впечатляет

4,3% украинцев считают, что угроза вторжения России неизбежна.

Треть украинцев – 34,3% – считают, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России велика, и только 7,2% пока не верят, что существует возможность нападения РФ.

Об этом свидетельствуют представленные результаты общенационального опроса, проведенного в течение 1-12 февраля Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

Согласно опросу, 4,3% респондентов ответили, что угроза вторжения России является неизбежной, 34,3% – большой, 21,1% – небольшой, 11,6% – малой, 7,2% – считают, что такой угрозы вообще нет, а 21,4% затруднились ответить на вопрос.

Также у респондентов спросили, кто, по их мнению, несет основную ответственность за нынешнюю напряженность международной ситуации и рост угрозы войны. Результаты соцоптирования выглядят следующим образом:

60,6% ответили, что руководство России,

ответили, что руководство России, 24,6% — руководство Украины,

— руководство Украины, 19,5% – руководство США,

– руководство США, 11% — государства-члены НАТО,

— государства-члены НАТО, 0,7% — другие стороны,

— другие стороны, еще 18,7% затруднились ответить на вопрос.

Как ранее сообщалось, по данным соцопроса, более 40% украинцев не готовы идти ни на какие уступки России, даже в обмен на прекращение вооруженной агрессии со стороны РФ.

Справка:

Опрос был проведен в течение 1–12 февраля 2022 г. Участие в соцопросе в целом принял 2001 респондент по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий). Максимальная теоретическая ошибка выборки не превышает 2,2%.

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