Совбез ООН проведет сразу два заседания по ситуации в Украине

Одно заседание будет проведено по просьбе России, второе – по запросу Украины.

В среду, 26 июля, Совет безопасности Организации объединенных наций проведет два заседания по ситуации в Украине.

Первое заседание будет проведено по требованию России, которая обвинила Украину в якобы "преследовании российского православия", сообщает Укринформ.

Сразу после окончания заседания будет проведено обсуждение обстрелов Россией исторического центра города Одесса, в результате которого был поврежден православный Спасо-Преображенский собор.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что второе заседание Совбеза запросила Украина. По ее словам, обсудят недавние российские атаки на гражданскую инфраструктуру и порты, а также "попытки Москвы превратить в оружие мировые запасы продовольствия".

Напомним, ранее сообщалось, что верховный комиссар ООН по правам человека опроверг заявление Москвы о том, что бойцы ВСУ в Оленовке были убиты ракетой.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению экспорта продовольствия из Украины, нацелившись на гражданские корабли в Черном море.

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