Радбез ООН проведе одразу два засідання щодо ситуації в Україні

Одне засідання буде проведено на прохання Росії, інше – на запит України.

У середу, 26 липня, Рада безпеки Організації обʼєднаних націй проведе два засідання щодо ситуації в Україні.

Перше засідання буде проведене на вимогу Росії, яка звинуватила Україну в нібито "переслідуванні російського православʼя", повідомляє Укрінформ.

Одразу після закінчення засідання буде проведено обговорення обстрілів Росією історичного центру міста Одеса, внаслідок якого був пошкоджений православний Спасо-Преображенський собор.

Постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що про друге засідання Радбезу попросила Україна. За її словами, обговорюватимуть нещодавні російські атаки на цивільну інфраструктуру й порти, а також "спроби Москви перетворити на зброю світові запаси продовольства".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що верховний комісар голова ООН з прав людини спростував заяву Москви про те, що бійці ЗСУ в Оленівці були вбиті ракетою.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення експорту продовольства з України, націлившись на цивільні кораблі в Чорному морі.

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