Українські військові в Оленівці не були вбиті ракетою HIMARS – ООН

Глава ООН з прав людини спростував заяву Москви про те, що бійці ЗСУ в Оленівці були вбиті ракетою.

Про це повідомляє Reuters.

Справедливість має бути відновлена

Очевидно, що ув'язнені, які утримувалися в контрольованому Росією ізоляторі в Оленівці на сході Донецької області, загинули внаслідок очевидного вибуху. На відеоматеріалах видно згорілі залишки в’язниці та обвуглені тіла.

Після теракту міністерство оборони Росії заявило, буцімто "бійці ЗСУ загинули внаслідок удару американською ракетою HIMARS". Натомість Київ стверджує, що окупанти влаштували вибух у в'язниці, щоб приховати жорстоке поводження з українськими полоненими.

"Військовополонені, які отримали поранення або загинули в Оленівці, та члени їхніх сімей заслуговують на те, щоб правда була відома, а винні в порушеннях міжнародного права понесли відповідальність", – наголосив Верховний комісар з прав людини Волкер Тюрк.

Провівши численні інтерв’ю з постраждалими та проаналізувавши додаткову інформацію, ООН заявила, що "інцидент" не був спричинений ракетою HIMARS.

Однак у відомстві додали, що не встановили джерело вибуху, але продовжуватимуть розслідування. Як відомо, Росія не задовольнила запити на доступ до частин України, які перебувають під тимчасовим контролем Росії, і не надала відповідних гарантій безпеки для відвідування місця.

Нагадаємо, вночі 28 липня 2022 року російські війська завдали удару по виправній колонії №120 у тимчасово захопленій Оленівці Донецької області. Внаслідок вибуху у приміщенні, де перебували полонені, загинуло щонайменше 50 воїнів ЗСУ. Все, що відомо про атаку, читайте у матеріалі.

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