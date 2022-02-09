Стоял у тела и просил прощение: в Одессе девушка покончила с собой после ссоры с парнем

Стоял у тела и просил прощение: в Одессе девушка покончила с собой после ссоры с парнем

Медики не смогли ее спасти.

В Одессе девушка после ссоры со своим парнем выбросилась с пятого этажа. Она скончалась до приезда медиков.

Об этом сообщил местный Телеграмм-канал "Х Одесса".

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Инцидент произошел на улице Давида Ойстраха, 7. Погибшая находилась в состоянии алкогольного опьянения и после выяснения отношений с парнем решила покончить жизнь самоубийством. Девушка выпрыгнула с пятого этажа и погибла до приезда медиков.

Парень после трагедии стоял у тела и просил прощение, написали очевидцы происшествия.

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Напомним, в жилом комплексе "Артвиль", расположенном вблизи промрынка "Седьмой километр", произошло смертельное событие. Девушка выпала из окна квартиры.

А накануне в Одессе перед школой №63 обнаружили тело неизвестного мужчины в петле.

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