Сырский хочет строить подземные стабпункты: стали известны детали

Главком Александр Сырский / © Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по развитию медицинской службы, где определил приоритеты на январь 2026 года. Главный акцент — использование роботов на горячих направлениях и создание подземных госпиталей.

Об этом Главком сообщил в Telegram по итогам видеоконференции с боевыми медиками.

«Килл-зона» свыше 20 км: новые вызовы эвакуации

По словам Сырского, современная война стала гораздо более опасной для эвакуационных групп. Зона поражения врагом («круг-зона») теперь может достигать более 20 км, что делает классическую эвакуацию силами людей очень рискованной.

«Беспилотные эвакуационные платформы становятся главным, а иногда и единственным возможным средством спасения в сложных тактических условиях», — подчеркнул Главнокомандующий.

Ключевые решения и новшества

Наземные роботизированные комплексы (НРК): работы фактически берут на себя функцию CASEVAC — они забирают раненого непосредственно из столкновения и доставляют в пункт передачи медикам. Этот подход уже активно внедряется на Покровском направлении, где продолжаются самые тяжелые бои. Подземные стабпункты: опыт 81-й отдельной аэромобильной бригады по созданию углубленных и замаскированных медицинских пунктов признан успешным. Сырский приказал масштабировать сеть вдоль всей линии фронта для безопасной работы врачей. Обновление аптечек: специалисты 3-го армейского корпуса работают над усовершенствованием индивидуальных аптечек, чтобы скорость предоставления самопомощи соответствовала реалиям 2026 года.

Планы на январь 2026 года

Главком подчеркнул, что его приоритет — не сухие доклады, а живой опыт медиков по «полам». На первый месяц года определены три направления:

Развертывание беспилотных систем эвакуации.

Строительство сети подземных стабпунктов.

Улучшение взаимодействия между подразделениями при передаче раненых.

«Сохранение жизни наших военных — безусловный приоритет», — подытожил Александр Сырский, поблагодарив медиков за работу в новом году.

