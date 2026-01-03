- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 307
- Время на прочтение
- 2 мин
Сырский хочет строить подземные стабпункты: стали известны детали
Главком Александр Сырский приказал масштабировать беспилотную эвакуацию раненых на фронте.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по развитию медицинской службы, где определил приоритеты на январь 2026 года. Главный акцент — использование роботов на горячих направлениях и создание подземных госпиталей.
Об этом Главком сообщил в Telegram по итогам видеоконференции с боевыми медиками.
«Килл-зона» свыше 20 км: новые вызовы эвакуации
По словам Сырского, современная война стала гораздо более опасной для эвакуационных групп. Зона поражения врагом («круг-зона») теперь может достигать более 20 км, что делает классическую эвакуацию силами людей очень рискованной.
«Беспилотные эвакуационные платформы становятся главным, а иногда и единственным возможным средством спасения в сложных тактических условиях», — подчеркнул Главнокомандующий.
Ключевые решения и новшества
Наземные роботизированные комплексы (НРК): работы фактически берут на себя функцию CASEVAC — они забирают раненого непосредственно из столкновения и доставляют в пункт передачи медикам. Этот подход уже активно внедряется на Покровском направлении, где продолжаются самые тяжелые бои.
Подземные стабпункты: опыт 81-й отдельной аэромобильной бригады по созданию углубленных и замаскированных медицинских пунктов признан успешным. Сырский приказал масштабировать сеть вдоль всей линии фронта для безопасной работы врачей.
Обновление аптечек: специалисты 3-го армейского корпуса работают над усовершенствованием индивидуальных аптечек, чтобы скорость предоставления самопомощи соответствовала реалиям 2026 года.
Планы на январь 2026 года
Главком подчеркнул, что его приоритет — не сухие доклады, а живой опыт медиков по «полам». На первый месяц года определены три направления:
Развертывание беспилотных систем эвакуации.
Строительство сети подземных стабпунктов.
Улучшение взаимодействия между подразделениями при передаче раненых.
«Сохранение жизни наших военных — безусловный приоритет», — подытожил Александр Сырский, поблагодарив медиков за работу в новом году.
Напомним, в ВСУ готовят новую контрактную систему: Сырский объяснил ключевые изменения.