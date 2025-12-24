Смогут ли ВСУ и дальше сдерживать наступление РФ: Муженко сделал тревожный прогноз

Виктор Муженко / © ТСН.ua

Основной задачей Сил обороны Украины на 2026 год станет сдерживание наступления русских войск. Однако для успешной обороны и проведения контрнаступательных операций армии критически не хватает обученных резервов и технического оснащения.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил эксначальник Генерального штаба ВСУ (2014–2019 гг.) Виктор Муженко.

По его словам, именно вопрос пополнения резервов является ключевым для поддержания боеспособности войск. Муженко подчеркнул, что власти должны принять сложные решения, которые могут быть непросто объяснить обществу.

«У нас, по моему мнению, есть еще возможность при создании резервов провести и ряд успешных операций. Но для этого нужно принять соответствующие решения и, возможно, они будут не совсем легкими для того, чтобы их объяснять нашему обществу. Речь идет о мобилизации, которая на сегодняшний день является, пожалуй, самой большой проблемой поддержки способности ВСУ, Сил обороны Украины в сдерживании агрессивных действий, наступления российских оккупантов», — отметил Муженко.

Кроме человеческого ресурса, эксглавнокомандующий обратил внимание на недостаточное обеспечение войск элементарным транспортом. Он подчеркнул, что ситуации, когда бойцы вынуждены просить пикапы через соцсети, недопустимы для успешного планирования операций.

Здесь возникает вопрос, насколько мы сможем обеспечить. Тогда действительно можно говорить о каких-то успешных операциях. Тогда можно говорить и о сдерживании противника», — отметил Муженко.

Среди других острых проблем армии Муженко выделил: случаи самовольного ухода из частей (СЗЧ), низкое морально-психологическое состояние в некоторых подразделениях и кадровые и организационные просчеты.

Напомним, в Украине упростят процедуру освобождения от уголовной ответственности военных. Речь идет о тех, кто самовольно покинул часть, но вернулся и продолжил службу.

Минобороны после консультаций с руководством профильных комитетов заявило о необходимости исключения из вызвавшего общественный резонанс законопроекта №13452 положений об усилении ответственности военных за неповиновение.

Ранее Максим Жорин заявлял, что ключевым фактором предотвращения СЗЧ должен быть высокий уровень доверия командиру и здоровый внутренний климат в подразделении.